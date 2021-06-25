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Події

У Вінниці кранівник пошкодив ЛЕП: через аварію загинув чоловік, а частина міста залишилася без води та електрики

22:31 25 червня 2021
кран

У п'ятницю, 25 червня, у Вінниці по Житомирському шосе під час розвантаження металевих контейнерів підйомним краном, загинув 38-річний чоловік.

У поліції повідомили, що під час будівельних робіт кранівник не розрахував габаритів і стрілою пошкодив лінію електропередач. Внаслідок наближення стріли крана до високовольтної лінії електропередач виникла електрична дуга. Вона травмувала чоловіка, який знаходився неподалік. Від удару струмом людина загинула на місці.

В результаті в декількох районах міста пропала електрика — з ладу вийшли три підстанції, пише місцевий сайт «Вежа».

Понад годину електрики не було у «Вінницяоблводоканалі», тому у всьому місті було відсутнє водопостачання.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Винному загрожує до 8 років в'язниці.

фото https://vn.npu.gov.ua/

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