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Події

На Донбасі загинув український військовослужбовець: бойовики знову порушили режим припинення вогню

8:29 26 червня 2021
свічка

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 26 червня загинув український військовослужбовець. Бойовики двічі обстріляли позиції ВСУ поблизу населеного пункту Піски. Противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Український боєць отримав осколкове поранення несумісне з життям.

«Командування операції Об'єднаних сил висловлює щирі і глибокі співчуття родині загиблого», — йдеться в повідомленні штабу ООС.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали у відповідь вогонь.

А 25 червня на фронті було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Під вогонь бойовиків потрапили опорні пункти ВСУ в районі Водяного, Пісків, Золотого-4, Майорська, Катеринівки, Авдіївки. Бойовики застосовували весь арсенал озброєння.

В районі Катеринівки та Авдіївки були зафіксовані прольоти ворожих безпілотників типу «Орлан-10».

Нагадаємо, 10 днів тому на Донбасі в Луганській області загинув 24-річний український військовий Роман Галуха, який служив у лавах 24-ї ОМБр імені короля Данила.

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