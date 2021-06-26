Учитель згвалтував ученицю на випускному в Кривому Розі: стали відомі деталі інциденту

У Кривому Розі, де нещодавно дівчинка-підліток потрапила в лікарню, наковтавшись таблеток, стався ще один кричущий випадок. Там кілька днів тому вчитель на шкільному випускному згвалтував випускницю, пише Заборона.

На випускному всі присутні вживали алкоголь, в тому числі потерпіла дівчина, а потім всі батьки і школярі розбрелися по території.

Учитель хореографії завів випившу дівчину до гримерки і закрив двері на ключ. Що сталося потім, вона пам'ятає погано — просто в якийсь момент зрозуміла, що стоїть гола, а поруч голий учитель, який після цього її згвалтував.

«Оскільки я була п'яна, я була «тілом» — він просто робив, що хотів. В якийсь момент я змогла тільки сказати, що без презерватива — ні. Він відповів щось типу «малятко, заспокойся, все добре», — розповіла вона.

Дівчина стверджує, що постійно говорила вчителю, що не хоче сексу, але він її не слухав і наполягав на другому разі.

«У якийсь момент задзвонив його телефон, після чого він відкрив двері і ми нарешті вийшли», — розповіла потерпіла.

Після всього, що сталося, дівчина лише ввечері зателефонувала брату і розповіла, що сталося. Рішення звернутися в поліцію давалося важко — у відділку маму з донькою зустріли глузуванням про зґвалтування. Розмова тривала години дві, а все, що говорила Оля, сприймали так, ніби вона цього хотіла. У поліції також не вірили, що дівчина незаймана. У райвідділі їй запропонували помиритися із гвалтівником і зіграти з ним весілля.

«А, так, зроби мені приємне? Ну, як чоловік я його розумію, да», — сказав під час дачі показань один з поліцейських.

Засудження з боку поліцейських поменшало лише після того, як вони поговорили з гінекологом після огляду. Після цього мамі дівчини зателефонувала класний керівник, яка звинуватила Олю в тому, що трапилося, і попросила домовитися із вчителем, а не псувати йому життя, — мовляв, на ньому це погано позначиться, він постраждає. З журналістами також зв'язався батько однієї з випускниць, який теж був на святі і заявив, що дівчина бреше. Чоловік додав, що вони батьківським колективом збираються стати на захист «цього хлопця».

Як писали «ФАКТИ», днями в Хмельницькій області 45-річний чоловік посеред білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку. Педофіл підкараулив дитину біля її будинку і, застосувавши фізичну силу, поглумився над нею.

Фото: pixabay.com

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