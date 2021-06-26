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Події

Силою штовхала під воду: на Херсонщині мати ледь не втопила рідну дочку за дитячі пустощі

15:31 26 червня 2021
Дитина

У Херсонській області, де раніше старшокласники довели до самогубства 14-річну дівчинку, у селі Барвінок рідна мати по-звірячому знущалася над донькою за те, що дівчинка, граючись, всього-навсього обризкала неньку водою, пише Новий день.

Жінка наче оскаженіла — потягла дитину у ванну, і там кілька разів притоплювала, аж доки та не починала захлинатися. Цей обурливий випадок переповнив чашу терпіння односельців, котрі й до того насторожено спостерігали за подіями у непевній родині, де обидва батьки пиячили. Тож селяни викликали поліцію та службу у справах дітей.

Їх працівники перевірили умови, в яких жили 5-річний хлопчик та дівчата віком 2 і 8 років, та вжахнулися. Діти виявилися фізично й педагогічно занедбані, у них не вистачало буквально всього — навіть білизни. А на додачу, вони всі виявилися хворі на ГРВІ, але мама й тато і не збиралися їх лікувати. Тож малечу забрали з дому, й відвезли до лікарні.

Надалі розглядатимуть питання про позбавлення батьківських прав та передачу дітей у родини опікунів чи до інтернату.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно закарпатця засудили за доведення падчерки до самогубства.

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