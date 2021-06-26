Вінницька, Полтавська та ще ряд областей: рятувальники попередили про небезпеку

Поки одні регіони України потерпають від злив, інші переживають нестерпну спеку, відповідно там оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Наразі йдеться про північні, східні, більшість західних, а також Вінницьку і Полтавську області, повідомляють у ДСНС.

В цей час пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки, зокрема, неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки і поруч розташовані споруди, знищення лісів, руйнування родючого шару грунту і загибель жівотних. сухая рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитися на великі території.

Тому під час пожежонебезпечного періоду категорично заборонено:

випалювати сміття та рослинні залишки;

розводити відкритий вогонь біля лісу, в полях, у разі сильного вітру, біля будинків чи господарських споруд;

влаштовувати місце для багаття, не розчистивши його від сухої трави, листя і гілля.

«ФАКТИ» писали, що в Києві спека вже повторила рекорд майже 70-річної давності.



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