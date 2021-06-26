Змія вкусила в праву стопу: у Львівській області 15-річна дівчина потрапила в реанімацію

У Львівській області 15-річна дівчинка потрапила в реанімацію через укус змії. Інцидент стався 25 червня в селі Верхнячка Стрийського району, повідомляє регіональне Управління ГСЧС.

Укус плазуна прийшовся у праву стопу дівчинки.

Постраждала в стані середньої тяжкості була госпіталізована в Сколівському районі лікарню.

Рятувальники радять — якщо ви випадково побачили плазуна поруч з собою — не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.

Будьте уважні в місцях, де можна зустріти плазунів: це висока трава, кущі, ліс.

Вирушаючи до лісу, краще надягати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

Раніше напередодні розлучення з DZIDZIO на змію натрапила співачка SLAVIA, яка відпочивала в санаторії в Карпатах. Тоді вона визнала це «знаком згори».

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