Змія вкусила в праву стопу: у Львівській області 15-річна дівчина потрапила в реанімацію
У Львівській області 15-річна дівчинка потрапила в реанімацію через укус змії. Інцидент стався 25 червня в селі Верхнячка Стрийського району, повідомляє регіональне Управління ГСЧС.
Укус плазуна прийшовся у праву стопу дівчинки.
Постраждала в стані середньої тяжкості була госпіталізована в Сколівському районі лікарню.
Рятувальники радять — якщо ви випадково побачили плазуна поруч з собою — не панікуйте, не наближайтеся і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
Будьте уважні в місцях, де можна зустріти плазунів: це висока трава, кущі, ліс.
Вирушаючи до лісу, краще надягати високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.
Раніше напередодні розлучення з DZIDZIO на змію натрапила співачка SLAVIA, яка відпочивала в санаторії в Карпатах. Тоді вона визнала це «знаком згори».16
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