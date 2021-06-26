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7 пожежних підрозділів з Харкова і евакуація людей: що відомо про масштабну пожежу в Чугуєві

19:16 26 червня 2021
7 пожежних підрозділів з Харкова і евакуація людей: що відомо про масштабну пожежу в Чугуєві

Під Харковом, в Чугуєві, в суботу, 26 червня, виникла масштабна пожежа на ринку. Про це провідний спеціаліст прес-служби Головного управління ГСЧС України в Харківській області Інна Шукшина повідомила ресурсу 057 .

За її словами, дзвінок на гарячу лінію «101» надійшов у о 15:40.

«Горіли 5−6 магазинів будматеріалів. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів», — сказала спікер.

Ресурс ТРУХА Харьков пише, що загорівся магазин одягу і вогонь вона інші приміщення. Площа пожежі досягла 800 кв.м.

На місце події направили 7 пожежних підрозділів з Харкова.

 

За інформацією ДСНС, пожежу локалізували о 17:15. Над ліквідацією працює 10 одиниць пожежної техніки.

Поки даних про потерпілих не надходило. Людей евакуювали з місця події.

Гасінню полум'я заважає спека до +30 градусів.

 

 

Нагадаємо, раніше в Москві, на Лужнецкой набережній, загорівся склад з піротехнікою, були чутні вибухи.

Фото ТРУХА Харків

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