7 пожежних підрозділів з Харкова і евакуація людей: що відомо про масштабну пожежу в Чугуєві

Під Харковом, в Чугуєві, в суботу, 26 червня, виникла масштабна пожежа на ринку. Про це провідний спеціаліст прес-служби Головного управління ГСЧС України в Харківській області Інна Шукшина повідомила ресурсу 057 .

За її словами, дзвінок на гарячу лінію «101» надійшов у о 15:40.

«Горіли 5−6 магазинів будматеріалів. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів», — сказала спікер.

Ресурс ТРУХА Харьков пише, що загорівся магазин одягу і вогонь вона інші приміщення. Площа пожежі досягла 800 кв.м.

На місце події направили 7 пожежних підрозділів з Харкова.

За інформацією ДСНС, пожежу локалізували о 17:15. Над ліквідацією працює 10 одиниць пожежної техніки.

Поки даних про потерпілих не надходило. Людей евакуювали з місця події.

Гасінню полум'я заважає спека до +30 градусів.

Нагадаємо, раніше в Москві, на Лужнецкой набережній, загорівся склад з піротехнікою, були чутні вибухи.

Фото ТРУХА Харків

245

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter