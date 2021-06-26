Град розміром з куряче яйце: фото і відео негоди в Київській області

Під Києвом, у Бучацькому районі і в Переяславі 26 червня випав нищівний град — кульки льоду становили 5 см в діаметрі.

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина» та очевидці в соцмережах.

Місцеві жителі села попереджали, що стихія рухається в бік Києва.

А в Укргідрометцентрі грозу, місцями град і шквали вітру 15−20 метрів в секунду в Київській області очікують і 27 червня.

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