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Події

Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець

14:41 27 червня 2021
Півмарафон

У Львові 27 червня під час півмарафону помер молодий хлопець. Про це йдеться в повідомленні мера Львова Андрія Садового в Facebook.

«Велика біда на півмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики щойно констатували смерть», — написав він.

Згідно з даними організаторів, були заявлені дистанції в залежності від рівня підготовки учасників: індивідуальні забіги на 4.2 км, 10 км, 21 км, командні забіги або естафети.

Подробиць про смерть чоловіка наразі немає.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Росії помер шестиразовий чемпіон світу з хокею з м'ячем Максим Ішкельдін. Він пішов з життя в 30-річному віці. Відомо, що Максима знайшли мертвим у власному ліжку. В нього уві сні відірвався тромб.

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