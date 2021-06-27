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Події

Прорив дамби на Київщині: відео та деталі щодо підтоплення

14:43 27 червня 2021
прорив дамби

Через зливу та ураган, який пройшовся по Київській області у суботу, 26 червня, в селі Лішня Фастівського району прорвало дамбу й були розмиті під'їзні шляхи.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що через прорив дамби каскаду з семи приватних озер підтоплено 8 дворогосподарств та 2 приватних житлових будинки, передає УНН.

За словами Геращенка, глибина води сягала від 20 до 40 см. Жертв і постраждалих немає.

У Київському обласному главку ДСНС повідомили, що вода вже зійшла. Сім озер побудовані каскадом, одне вище іншого за течією. Щоб відвести звідти воду там є труби. У звичайних умовах вода тече по цих трубах. Нижче цих озер йде реконструкція мосту. Під час зливи труби не змогли прийняти велику кількість води.

Нагадаємо, у неділю, 27 червня, в Україні за прогнозами синоптиків, пройдуть дощі з грозами та штормовим вітром. Деякі регіони накриють сильні зливи. На Київщині зливи очікуються до вечора.

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