Під Черкасами блискавка вразила трьох людей, двоє загинули

У неділю, 27 червня, у Черкаській області удар блискавки призвів до загибелі двох людей — це не перший випадок в Україні в останні дні. Ще одна постраждала госпіталізована, повідомляє у Facebook «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

У селі Софіївка Черкаського району блискавка вдарила в дерево, під яким знаходилося три людини. Вони відпочивали біля водойми, а коли почалася сильна гроза, вирішили сховатися під дерево.

В результаті від удару блискавки загинули 23-річний юнак і жінка близько 55 років. У міську лікарню з електротравмами госпіталізували ще одну 46-річну жінку. Вона перебуває у свідомості.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав прості поради, як безпечно перечекати грозу, якщо вона застала поза домом.

Фото pixabay.com

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