У Києві поліція всю ніч шукала зниклу п'ятирічну дитину. Знайшли в полі

У понеділок, 28 червня, поліцейські повернули додому п'ятирічну дитину, яка ввечері попереднього дня зникла з двору будинку разом з самокатом, повідомляє Нацполіція Києва.

Хлопчик катався на самокаті у дворі будинку та потім зник. Поліція почала його пошуки, до них підключилися спецназ і військовослужбовці Нацгвардії, а також кінологи зі службовими собаками. До пошуку долучились волонтери, які відгукнулись у соціальних мережах.

«Правоохоронці опитали сусідів, прочесали територію району, перевірили парки, дитячі майданчики і всі місця, де міг бути хлопчик», — розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

В результаті хлопчика знайшли утром в Голосіївському районі.

Відео зустрічі мами із хлопчиком, який загубився.

Раніше п'ятирічний хлопчик зник у курортному Коблево .

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