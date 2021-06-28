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Події

У Криму зловили «терориста», котрий нібито мав намір підірвати міст в Інкермані

14:34 28 червня 2021
Міст

У анексованому РФ Криму, де в тюрмах знаходяться кілька журналістів, затримали хлопця, який, за версією російських силовиків, збирався підірвати залізничний міст під час проведення окупаційною владою виборів у вересні. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Івану Карташову 22 року — його підозрюють у підготовці вибуху моста через річку Чорну в місті Інкерман. Силовики стверджують, що Карташов — анархіст, який налаштований різко проти чинної влади і діяв з мотивів політичної ненависті.

Іван збирав реактиви, компоненти та вражаючі елементи, щоб зробити вибуховий пристрій. Карташова затримали та порушили проти нього кримінальні справи за двома статтями «Терористичний акт» і «Незаконне придбання вибухових речовин або вибухових пристроїв». Зараз затриманого помістили в Севастопольську психіатричну лікарню, де його перевіряють на осудність.

Раніше ФСБ заявила, що нібито викрила «українського агента», який діяв в Росії.

Фото: wikimapia.org

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