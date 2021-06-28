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Події

Пожежа на судні з українцями: загинув моряк з Одеси

15:18 28 червня 2021
на борту контейнеровоза
Олександр ЛЕВІТ, «ФАКТИ» (Одеса)

Неподалік від острівної Шрі-Ланки, де шість років насильно утримували українського капітана далекого плавання, сталася пожежа на сучасному контейнеровозі MSC Messina. Як стало відомо «ФАКТАМ», судно під ліберійським прапором йшло з Шрі-Ланки в Сінгапур. Під час проходження шляху між Шрі-Ланкою і Малаккською затокою, в машинному відділенні судна сталося загоряння.

займання

В результаті загинув 20-річний моряк з Одеси, який здійснював всього другий рейс в своїй професійній кар'єрі.

За даними юриста в галузі морського права Миколи Гольбіна, ще два десятка членів екіпажу є громадянами України.

екіпаж

«Дійсно, в машинному відділенні загинув молодий моряк з Одеси», — констатує юрист, додаючи, що в результаті пожежі відсутній будь-який зв'язок з потерпілим судном.

Зараз теплохід вже відбуксирували судном TC Vigor в супроводі контейнеровоза MSC Deila. Розпочато розгляд причин і обставин НП.

Поки ніяких офіційних повідомлень з цього питання немає.

Довідка: MSC Messina — контейнеровоз дедвейтом 63 014 тонн. Споруджений в 1995 році, порт приписки — Монровія.

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