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Події

На Тернопільщині дворічна дитина заблукала і провела всю ніч у кукурудзяному полі

15:46 28 червня 2021
фото поліції

На Тернопільщині знайшли 2-річну дівчинку, повідомлення про зникнення якої надійшло до співробітників Заліщицького відділення поліції в неділю, 27 червня, близько 23.30. Дівчинка вийшла з дому в селі Буряківка і пішла в невідомому напрямку, повідомив відділ комунікації поліції Тернопільській області.

До пошуків зниклої дитини були залучені співробітники найближчих відділів і відділень поліції, ювенальної превенції, кінологи зі службовими собаками, спецназівці, рятувальники. Допомагати їм зголосилися місцеві жителі.

Пошуки тривали всю ніч. Правоохоронці обстежили найближчі населені пункти, здійснювали подворовий обхід.

Знайшли дитину близько полудня 28 червня, в кукурудзяному полі.

З дівчинкою все гаразд. Поліцейські передали її батькам, з якими також проведуть профілактичну бесіду.

Раніше схожий випадок стався в Києві, де повернули додому п'ятирічну дитину, яка ввечері попереднього дня зникла з двору свого будинку разом з самокатом. Хлопчик катався на самокаті у дворі будинку і потім зник. Поліція почала його пошуки, до них підключилися спецназ, військовослужбовці Нацгвардії, кінологи зі службовими собаками, а також волонтери, які відгукнулися в соціальних мережах

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