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Постраждали п'ятеро: в Туреччині сталося ДТП з туристами з України

18:01 28 червня 2021
Постраждали п&#39;ятеро: в Туреччині сталося ДТП з туристами з України

У Туреччині поблизу міста Дідім (провінція Айдин) 26 червня сталася ДТП з іноземними туристами, серед них було і 11 українців. Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив «Інтерфаксу-Україна», що п'ятеро українців отримали незначні травми, і їм знадобилася медична допомога.

Втім, уточнив він, їх уже виписали з лікарні, а страхова компанія повністю покрила витрати на лікування.

Причиною ДТП, за попередньою версією, стала помилка водія мікроавтобуса, який виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, що нещодавно в Туреччині в ДТП потрапила машина з українськими студентами з Сум. Двоє людей загинули, а їхні товариші були госпіталізовані.

Фото egehaber.com

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