У Дніпрі врятували собаку, яка впала в покинутий колодязь

У Дніпрі рятувальники визволили собаку з покинутого колодязя. Як повідомили в Головному управлінні ГСЧС України в Дніпропетровській області, дзвінок про те, що на території приватного житлового сектора на вулиці Орлиній Самарського району знаходиться пес, пролунав вранці 28 червня.

Прибувши до місця подій, співробітники ГСЧС побачили, що тварина знаходиться на глибині 2 метрів і потребує допомоги.

«За допомогою трьохколінної драбини один з рятувальників спустився вниз і підняв на поверхню собаку», — йдеться в повідомленні.

Життю тварини вже нічого не загрожує.

Опубліковані фото з місця подій.

Раніше в Дніпропетровській області правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 8-річного хлопчика, тіло якого знайшли в одному з каналізаційних колекторів .

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