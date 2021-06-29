Пішов купатися і не повернувся: під Дніпром потонув молодий військовий

На Дніпропетровщині, де нещодавно потонув 10-річний хлопчик, який намагався дістати з води свої капці, трапилася ще одна трагедія на воді — загинув 22-річний військовослужбовець.

Як повідомляє «Дніпро Час», у вихідні дні молодий військовий рано вранці (близько 4:20) відправився купатися і не повернувся. Надзвичайна подія трапилася на одному з пляжів у селі Гвардійське Новомосковського району.

Про зникнення хлопця повідомили рятувальникам, які пізніше й виявили його тіло. Про загиблого відомо, що він служив у військовій частині А-1126. Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо, що нещодавно у Закарпатті потонув 16-річний юнак, який впав у дериваційний канал. Підлітки відпочивали біля каналу та купалися, а один з них, який не вмів добре плавати, гуляв берегом та раптом провалився у кількаметрове поглиблення. Друзі намагалися врятувати хлопця, але не змогли.

Фото з Pixabay.

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