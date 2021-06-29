Стало відомо ім'я одесита, який загинув під час пожежі на судні з українцями

Жертвою пожежі на борту контейнеровоза MSC Messina (судно під ліберійським прапором йшло зі Шрі-Ланки в Сінгапур) став 20-річний одесит Богдан Ковтуненко. Про це повідомила знайома загиблого Марина Ананська.

«Богдан — добрий, усміхнений, наполегливий, завжди впевнено йде до своєї мети. Йому було 20 років. Це був його другий рейс, з якого він вже не повернеться…» — розповіла дівчина.

Як стало відомо «ФАКТАМ», минулого року Богдан закінчив морський коледж технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія» за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок». 20-річний моряк здійснював другий рейс у своїй професійній кар'єрі.

Між Шрі-Ланкою і Малаккською протокою, в машинному відділенні судна сталося загоряння. Моряки відразу ж кинулися гасити полум'я, зокрема вуглекислим газом, але вогонь і дим стрімко поширювалися, незабаром охопивши практично всі відділення, розташовані в нижній частині теплохода. Температура там зашкалювала, все почало плавитися.

За словами моряків, щоб уникнути вибуху, їм довелося «терміново вирубати подачу палива». Повністю відключилося електропостачання, вигоріли каюти, особисті речі, також опріснювачі забортної води, камбуз разом з продуктами…

Команда MSC Messina, яка дотепер знаходиться на борту (в прямому сенсі слова — прямо на металевій палубі, на якій ночують) аварійного судна, буквально в шоку від того, що сталося. Моряки констатують, що марно чекали допомоги від кого-небудь. Добре, що моряки з судна, що прямувало неподалік в океані, поділилися з потерпілими питною водою і харчами. Більш ніякої допомоги потерпілим ніхто не чинив.

MSC Messina — великий океанський контейнеровоз, місткістю 4743 TEU (контейнерів міжнародного стандарту). Довжина корпусу судна — 299,95 м, ширина — 37,1 м, осадка — 8,6 метра. За наявними відомостями, судно з 28 членами екіпажу вийшло з порту Коломбо (Шрі-Ланка), де з його борту вивантажили 2 тисячі великовантажних контейнерів міжнародного стандарту.

23 червня теплохід узяв курс на Сінгапур, куди повинен був доставити 38 контейнерів.

Як повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України, голова МЗС Дмитро Кулеба «доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію, що склалася на судні MSC Messina».

Як стало відомо «ФАКТАМ», зараз, окрім іншого, вирішується питання з доставлянням тіла загиблого Богдана Ковтуненка на батьківщину. Виникла низка бюрократичних та організаційних проблем.

Раніше в інтерв'ю «Фактам» капітан далекого плавання Геннадій Гаврилов, повернувшийся до України, розповів про своє п'ятирічне ув'язнення в Шрі-Ланці за безпідставним звинуваченням. Подробиці читайте в матеріалі «Суддя вимагав у лікарів висновок про те, скільки мені залишилося жити«

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