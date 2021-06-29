«Ядерний гриб» під Києвом: жителів столиці налякало хмара незвичайної форми

У День Конституції, 28 червня, в небі над Києвом бачили хмару в формі атомного гриба. Фото з'явилися в Facebook Укргідрометцентру. Синоптики дали і пояснення такої незвичайної форми.

«Cumulоnimbus incus — це купчасто-дощова хмара, яка досягла висоти изотермии на кордоні тропосфери і стратосфери», — йдеться в повідомленні.

Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар изотермії, тому починається розтікання хмари в напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерне «ковадло» у верхній частині хмари.

Нагадаємо, раніше в Мережі показали лякаючі кадри грозового неба над Дніпропетровською областю.

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