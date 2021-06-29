З труною і вінками: на Майдані відбулися зіткнення підприємців з поліцією

У вівторок, 29 червня, на Майдані Незалежності в Києві проходить акція активістів руху # SaveФОП, в ході якої почалася бійка між протестувальниками і поліцією, передає УНІАН .

Повідомляється, що нова акція представників ФОП (ФОПів) називається «Похорон мікробізнесу». Протестуючі вимагають прийняття законопроектів № 3853−1 (2) і № 3993, спрямованих на захист спрощеної системи оподаткування.

"Три напрямки фізичних осіб-підприємців, які реалізують аптечні лікарські засоби - так звані сімейні аптеки, дрібні ювеліри, реалізатори складної побутової техніки вже фіскалізований. І ми символічно хочемо привернути увагу до того, що йде знищення мікробізнесу в Україні", - заявили організатори мітингу .

Підприємці влаштували акцію біля ТРЦ з похоронними трунами і вінками, а також хотіли покласти труну біля Верховної Ради, але як тільки колона рушила, її заблокували правоохоронці.

За попередніми даними, правоохоронці затримали кількох активістів.

Рух на Хрещатику перекривати не стали, тому протестуючим довелося йти поруч з авто, пропускаючи автобуси.

Раніше повідомлялося, що рух #SaveФОП виступає проти посилення податкової політики і введення касових апаратів для більшості категорій ФОП. Крім того, вони незадоволені практикою локдаунів. Протести «ФОПів» Києві тривають з осені минулого року. У грудні вони встановили на Майдані намети, що супроводжувалося сутичками з поліцією.

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