27.08 / 27.31 32.21 / 32.60
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Водієві довелося стрибати з кабіни: у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

13:22 29 червня 2021
Маршрутка, що згоріла

Ранком у вівторок, 29 червня, у Харкові під час руху виникла пожежа у маршрутному таксі, яке їхало за маршрутом. Доречи, схожий випадок трапився і з автобусом на Львівщині, який віз українців з Польщі.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС Харківщини, пожежа у маршрутці виникла, коли транспорт рухався проспектом Жуковського. Водій відразу зупинився і висадив пасажирів.

Вогнеборці за допомогою піни локалізували пожежу, а потім і повністю ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав, причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.

Тим часом у мережу виклали відео маршрутки, що палала. «Редпост лів» пише, що автобус їхав на кінцеву зупинку, і що водій встиг вистрибнути з маршрутки.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві молодик кинув пляшку з «коктейлем Молотова» у троллейбус. Пляшка пробила скло, після чого у салоні транспорту почалася пожежа — постраждала одна пасажирка, жінку шпиталізували.

Фото ДСНС.

251

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Наслідки обвалу багатоповерхівки у США

З'явилося відео моменту обвалення багатоповерхівки у Флориді

окрошка

Особлива окрошка: незвично та смачно

Маршрутка, що згоріла

Водієві довелося стрибати з кабіни: у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

«Неймовірно красива»: Каменських захопила фанатів в трикотажному платті без ліфчика

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.