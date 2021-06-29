Водієві довелося стрибати з кабіни: у Харкові на ходу загорілася маршрутка з пасажирами

Ранком у вівторок, 29 червня, у Харкові під час руху виникла пожежа у маршрутному таксі, яке їхало за маршрутом. Доречи, схожий випадок трапився і з автобусом на Львівщині, який віз українців з Польщі.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС Харківщини, пожежа у маршрутці виникла, коли транспорт рухався проспектом Жуковського. Водій відразу зупинився і висадив пасажирів.

Вогнеборці за допомогою піни локалізували пожежу, а потім і повністю ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав, причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків наразі встановлюються.

Тим часом у мережу виклали відео маршрутки, що палала. «Редпост лів» пише, що автобус їхав на кінцеву зупинку, і що водій встиг вистрибнути з маршрутки.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві молодик кинув пляшку з «коктейлем Молотова» у троллейбус. Пляшка пробила скло, після чого у салоні транспорту почалася пожежа — постраждала одна пасажирка, жінку шпиталізували.

Фото ДСНС.

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