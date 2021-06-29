Кричав «забирайтеся» і дав ногою в голову: в Польщі на українців напали через розмову рідною мовою

У польській Познані місцевий житель напав на групу українців, які відпочивали на на пляжі у Стшешинського озера. Як повідомив портал Epoznan, чоловік був п'яний і тільки шукав приводу для бійки, а коли почув, що компанія розмовляє українською, причепився до них.

«Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість», — розповів очевидець події.

Після нападу хуліган намагався втекти, але його зупинили інші відпочивальники. Незабаром на місце прибула водна поліція. До того моменту побитий чоловік ще був без свідомості.

«Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він прийшов до тями і пояснив, що на нього напав чоловік, викрикуючи образи на основі національності», — розповіла речник поліції Познані Марта Мруз.

Зараз нападник перебуває під вартою.

затримання хулігана

А раніше в Польщі трагічно закінчилося затримання українського заробітчанина — він помер після застосування правоохоронцями спецзасобів.

Фото eadaily.com/

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