«Голову сина зібрали по кісточках, наче пазл»: у Вінниці з лікарні виписали школяра, якого збила п’яна водійка

13-річного вінницького школяра Андрійка, якого збила на тротуарі п’яна водійка позашляховика, вже виписали з лікарні. Нині хлопчик лікується вдома, але до повного одужання йому ще далеко.

«Ці три тижні були дійсно пекельними для усієї нашої родини»

— Вже під час першої надважкої, майже п’ятигодинної операції медики ювелірно дістали з голови Андрійка численні уламки кісток черепа, арматури та паркану, куди сина кинуло після удару, — розповів «ФАКТАМ» батько хлопчика. - Тоді ж лікарі зібрали голову хлопчика наново. Наче пазл, по кісточках… Довелося збирати й переламану у кількох місцях руку. Після цього — щелепно-лицева хірургія.

— Першу вирішальну операцію з порятунку дитини провели лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії та нейрохірурги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні — особисто завідувач відділення Анатолій Стародуб, лікарі Марина Сінічків, Сергій Обливач, нейрохірург Сергій Волощук, — повідомила «ФАКТАМ» заступниця директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької облдержадміністрації Тетяна Бондаренко. — Згодом хлопчика оперували травматолог Сергій Антонець, щелепно-лицеві хірурги Олександр Харченко та Микола Сидорук, лікували нейрохірурги, травматологи та інші фахівці. Після виписки дитини додому лікарі постійно контактуватимуть із батьками хлопчика та з ним, стежитимуть за його одужанням та станом здоров’я!

— Ми щиро вдячні обласному дитячому нейрохірургу Сергію Волощуку, обласному дитячому травматологу Сергію Антонцю, лікарю Олександру Харченку та усім чоловікам і жінкам у білих халатах зі щирою душею, добрим серцем та золотими руками, які буквально витягли Андрійка з того світу. Ці три тижні були дійсно пекельними для усієї нашої родини, — продовжує батько підлітка. — Зараз у Андрійка встановлені на обличчі пластини. Скоро будемо знімати шви. Восени чергові операції — треба видалити пластини та встановити нові. Лікування дуже важке й тривале.

Вдома син перебуває під постійним наглядом медиків, ми контактуємо з фахівцями. Бо ж невідомі наслідки страшних травм. Тому наша родина щиро вдячна усім, хто підтримував, підтримує нас досі, допомагає нам, чим може, і відриває останню копійчину задля порятунку Андрійка. На заклик про допомогу відгукнулась не лише Вінниця та наша область, а й уся Україна. Допомога надходила навіть від наших земляків з Польщі та інших країн. Вдячні також усім тим небайдужим громадянам, завдяки яким справу не «злили»…

«За увесь час наших митарств у лікарні чоловік водійки передав нам 40 тисяч гривень. І ще вибачився…»

— Син досі нічого не пам’ятає. Він опритомнів після першої операції, фактично за півтори доби після аварії. Можливо, це й добре, що не пам’ятає. Бо ж психологічний стан дитини зараз набагато важливіший навіть за фізичний. Він згодом бачив у Інтернеті відео аварії та жахнувся: «Невже це сталось зі мною?» — продовжує батько хлопчика. — Зараз Андрійко якомога більше часу проводить на свіжому повітрі. У нас приватний будинок, своє господарство, тож син під нашим наглядом постійно у садочку, де зелена травичка та дерева. Посміхається, коли торкається пальцями квітів та рослин. Природа теж лікує.

Вже на лікарняному ліжку Андрійко закінчив на відмінно сьомий клас. Вчителька передала нам ще у лікарні його табель із похвальною грамотою та листівками-вітаннями від друзів-школярів. Чесно скажу, що для Андрія це був чи не найкращий подарунок! Уся школа вболівала та переживала за здоров’я сина. Син раніше був чудовим баскетболістом. Звісно, він знову хоче грати. Дуже переживає з цього приводу. Але чи візьме у руки м’яча? У найближчий час точно ні… А далі — медики та життя вкажуть, що і як.

— А чим допомогла вам родина водійки, яка збила хлопчика? І чи знаєте ви про усі підводні течії резонансної справи, що винуватиця ДТП вийшла під заставу в 181 тисячу гривень?

— За увесь час наших митарств у лікарні чоловік цієї громадянки передав нам 40 тисяч гривень. І ще вибачився… На жаль, ті 40 тисяч гривень — це краплина у морі. Я добре знаю цю ситуацію, зокрема про заставу та медичний діагноз. Знаю й те, що вона вільно пересувається містом, бо внесла заставу. Скажу так: якщо вона дуже хвора, то нехай би лікувалась і сиділа вдома, а не напідпитку збивала дітей на тротуарі. Звісно, ми усі прагнемо лише якомога суворішого покарання для цієї жінки та в жодному разі не здамося. Бо це життя та здоров’я нашого сина, а ще честь, совість та гідність…

Андрій вдома із сестрою після аварії

«Якщо факт хвороби та перебування жінки на медичному обліку відповідає дійсності, то хто допустив її до кермування транспортними засобами?»

— Ми чекаємо на проведення судово-медичної експертизи, аби отримати точні висновки про травми та їх наслідки для життя й здоров’я хлопчика, — повідомила «ФАКТАМ» адвокат родини потерпілого школяра Сніжана Чубенко. — Вже після проведення усіх експертиз справу мають передати до суду. Також відомо, що сторона підозрюваної продовжує шукати шляхи уникнення кримінальної відповідальності та наполягає, що жінка серйозно хвора та не тямить, що накоїла. Ми готові до цього. На жаль, низка питань досі лишаються відкритими. Зокрема, чи відповідає дійсності довідка про хворобу винуватиці ДТП, яку було надано в суді стороною захисту. Якщо факт хвороби й перебування жінки на медичному обліку відповідає дійсності, то хто допустив її до кермування транспортними засобами? Чому із таким діагнозом вона собі вільно керувала автівкою та мала водійське посвідчення? Аварія змінила життя дитини назавжди, воно вже ніколи не буде таким, як раніше. Тому ми будемо наполягати на найсуворішому покаранні для винуватиці ДТП.

— Під час обрання міри запобіжного заходу адвокат жінки офіційно заявив, що вона «має психічні розлади внаслідок вживання алкоголю», — пояснили «ФАКТАМ» у пресслужбі Вінницького міського суду. — Він надав відповідну довідку обласного наркодиспансеру від 25 травня цього року… Однак суд не взяв це до уваги, адже задля підтвердження зазначених обставин необхідне проведення судово-медичної експертизи, яка буде призначена під час досудового розслідування кримінального провадження. Бо саме експертиза й має підтвердити або спростувати це.

Зараз, на час слідства, підозрювана громадянка не має права змінювати місце проживання, зобов’язана носити електронний браслет. Так, вона може виходити з дому, але мусить з’являтися за першим викликом до суду, слідчого, прокурора. Також у неї забрали водійське посвідчення та закордонний паспорт. Вона не має права керувати автомобілем. Суд чекатиме на обвинувальний акт від слідства та прокуратури.

— Вже досліджено технічний стан автомобіля та проведено наркологічну експертизу, — повідомила «ФАКТАМ» начальник відділу комунікацій Головного управління національної поліції у Вінницькій області Анна Олійник. — Зараз очікуємо на результати криміналістичних експертиз. Судово-психіатрична призначена підозрюваній, судово-медична — щодо тяжкості тілесних ушкоджень, які завдані потерпілому. Після отримання результатів справу буде направлено на розгляд суду.

Допомогти Андрію можна, перерахувавши кошти на номер картки ПриватБанку 5168 7573 6224 0857. Тарасюк Марина Сергіївна — старша сестра хлопчика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про страшну аварію на Дніпропетровщині, у якій загинули двоє людей, а ще вісім отримали травми.

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