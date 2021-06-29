Вирішив скупатися з друзями у кар'єрі: стали відомі подробиці загибелі 11-річного хлопчика у Львівській області

На Львівщині, як раніше і у Дніпропетровській області, сталася трагедія на воді — потонув хлопчик 2010 року народження.

Як повідомляють у ДСНС, надзвичайна подія сталася у селі Бояничі Червоноградського району Львівської області. Тіло 11-річної дитини з дна водойми діставали рятувальники.

Як уточнює видання LMN, школяр разом з двома друзями вирушив купатися у місцевому кар'єрі. «Ваня виховувався в дуже позитивній сім'ї. Був старшим з чотирьох дітей у родині. Ще 14 червня разом з ровесниками пішов до Першого Причастя, а майже за два тижні трапилася така трагедія», — розповіли виданню односельці.

Разом зі школярем був його 14-річний друг і дівчинка-шестикласниця. Вони нарвали черешень та вирушили до кар'єру. За словами односельців, діти почали тонути. Дівчинку з води витягли свідки події, а хлопчики намагалися врятувати один до останнього. Але старшому вдалося виплисти, а молодшому — ні.

У селі кажуть, що друг загиблого плаче і не може пробачити собі, що не зміг витягнути Івана з води. Хоча і зробив все, що від нього залежало.

Раніше у Мукачівському районі Закарпаття втопився 16-річний юнак, який погано плавав і раптово провалився у поглиблення в дериваційному каналі.

Фото ГСЧС.

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