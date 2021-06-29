Зв'язували господарів і грабували будинки: під Києвом затримали банду нахабних грабіжників

У Білоцерківському районі під Києвом сталося збройне пограбування сім'ї пенсіонерів — зловмисники зв'язали господарів пластиковими хомутами, накрили обличчя подушками і так випитали інформацію про місце зберігання грошей і коштовностей. Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

«Грабіжники зв'язали 70-річного господаря та його 69-річну дружину. Забравши гроші (8000 доларів) і 4 мобільні телефони, зловмисники залишили господарів в безпорадному стані і зникли з місця події», — розповіли в поліції.

Трьох киян (36-річного, 24-річного та 41-річного), які можуть бути причетні до скоєння злочину, затримали. По місцях їх проживання було проведено санкціоновані обшуки та вилучено мобільні термінали, коштовності, радіостанції, гроші та інші речові докази, що підтверджують причетність до скоєння серії грабежів.

А в Харкові, щоб дізнатися, де сейф, грабіжники катували жінку гарячою праскою.

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