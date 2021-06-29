Все обліплено кліщами: в Дніпрі дитячий майданчик заполонили небезпечні комахи

У Дніпрі на одному з дитячих майданчиків з'явилася хмара голубиних кліщів. Сотні комах покрили гойдалки й шини. Комах виявила городянка під час прогулянки з донькою. Про це пише «Наше Місто».

Голубині кліщі зустрічаються не тільки у голубів, але також у горобців, синиць, ластівок, галок та звичайних курей. Пташині кліщі на будь-якій стадії свого розвитку небезпечні і для людини.

Зовні паразит дуже нагадує звичайного кліща, але менші за розміром — від 4 до 10 мм — і має на тілі яскраву смужку. Колір кліща змінюється в залежності від ступеня насиченості кров'ю — від світло-коричневого до яскраво-червоного.

На відміну від багатьох інших кліщів голубині не переносять хворобу Лайма, але вони не менш небезпечні. Укус пташиного кліща набагато болючішій, ніж укус звичайного. Місце укусу потім довго свербить. Укус в район обличчя або шиї може спричинити так званий «кліщовий параліч», що супроводжується сильними набряками та пухлиною. Якщо кліщ вп'явся в іншу частину тіла, на місці укусу виникає почервоніння, набряки, пухирі. Часто такі укуси супроводжуються лихоманкою. У тих, хто страждає алергічними реакціями, укус кліща може спровокувати анафілактичний шок.

Боротися з кліщами дуже складно. Спеціалізовані антибактеріальні препарати необхідно розпорошити на всі можливі місця перебування кліщів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що робити, якщо вкусив кліщ і публікували поради інфекціоніста.

фото https://nashemisto.dp.ua/

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