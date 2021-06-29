Майже на мільйон доларів: затримали афериста з Молдови, який ошукав пенсіонерів та батьків хворих дітей

Кіберспеціалісти СБУ затримали у Дніпрі громадянина Молдови, який 5 років перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Як повідомили в спецслужбі, чоловік жив в Україні за підробленим українським паспортом, постійно змінюючи місця проживання.

32-річний іноземець переховувався в нашій країні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

За даними спецслужби, протягом 2013−2015 років громадянин Молдови обдурив майже на мільйон доларів США десятки своїх земляків в тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, яким збирали гроші на лікування.

У квітні 2016 молдавський суд визнав його винним у скоєнні цього злочину та засудив до 15 років позбавлення волі.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового проживання у Дніпрі.

Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше у Києві накрили мережу фальшивих пунктів обміну валют.

А в травні співробітники СБУ викрили міжнародну групу шахраїв, які пропонували продати вакцину від коронавірусу Pfizer по 250 доларів за «дозу» і вже отримали передоплату від «клієнтів» на тисячі доларів США.

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