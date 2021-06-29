27.06 / 27.29 32.18 / 32.59
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Майже на мільйон доларів: затримали афериста з Молдови, який ошукав пенсіонерів та батьків хворих дітей

16:22 29 червня 2021
затримання

Кіберспеціалісти СБУ затримали у Дніпрі громадянина Молдови, який 5 років перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

Як повідомили в спецслужбі, чоловік жив в Україні за підробленим українським паспортом, постійно змінюючи місця проживання.

32-річний іноземець переховувався в нашій країні від кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

За даними спецслужби, протягом 2013−2015 років громадянин Молдови обдурив майже на мільйон доларів США десятки своїх земляків в тому числі пенсіонерів та батьків хворих дітей, яким збирали гроші на лікування.

У квітні 2016 молдавський суд визнав його винним у скоєнні цього злочину та засудив до 15 років позбавлення волі.

Оперативники спецслужби затримали міжнародного злочинця поблизу місця його тимчасового проживання у Дніпрі.

Зараз вирішується питання про застосування до затриманого екстрадиційного арешту.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність іноземця до скоєння аналогічних злочинів на території України.

Нагадаємо, раніше у Києві накрили мережу фальшивих пунктів обміну валют.

А в травні співробітники СБУ викрили міжнародну групу шахраїв, які пропонували продати вакцину від коронавірусу Pfizer по 250 доларів за «дозу» і вже отримали передоплату від «клієнтів» на тисячі доларів США.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Хлопчик, якого збила на тротуарі п&#39;яна водійка

«Голову сина зібрали по кісточках, наче пазл»: у Вінниці з лікарні виписали школяра, якого збила п’яна водійка

Світло

У Кабміні повідомили, скільки українці платитимуть за світло у липні

Оля Полякова

Пристрасна фанатка: Оля Полякова скинула верхню частину купальника, щоб підтримати збірну України

град

Негода лютує: Бровари під Києвом засипало градом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.