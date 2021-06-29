Щоб поховали по-людськи: підозрюваний у жорстокому вбивстві в Краматорську «випадково знайшов» тіло

У Краматорську жорстоко вбили 40-річного місцевого жителя та кинули його тіло у водойму. Один з убивць подзвонив в поліцію і повідомив, що у водоймі випадково виявив тіло чоловіка. Пізніше він пояснив свій вчинок тим, що хотів, щоб загиблого поховали як людину.

Співробітники карного розшуку Донецького обласного главку поліції провели цілий комплекс оперативно-розшукових заходів й встановили особу загиблого.

Вони крок за кроком відновлювали події 26 червня, коли отримали повідомлення про виявлення трупа у водоймі. Оперативники з'ясували, що саме один із заявників і ще одна людина цинічно вбили чоловіка.

16-річного заявника, який «випадково» знайшов труп своєї жертви, затримали через кілька годин після отримання самого повідомлення. Його 22-річного «товариша» шукали трохи довше.

За попередньою інформацією, причиною вбивства стали різні погляди юнаків і потерпілого на окрему ситуацію.

Зараз двом зловмисникам повідомили про підозру й затримали.

Раніше «ФАКТИ» писали про подвійне вбивство у Харкові. А також про те, що розслідуючи у Черкасах вбивство 53-річного «валютника», поліціянти затримали чоловіка, який може бути причетним до аналогічного злочину, скоєного восени 2018 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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