Новий «сервіс» в Україні: фальшиві гривні за чверть ціни, поштою та ще й з інструкцією, як їх «відмити»

Поки правоохоронці знешкоджують у Києві мережі фальшивих валютних обмінників , в Telegram вже давно функціонує канал, що торгує підробними гривнями. Фальшивомонетники наголошують: банкноти друкують на справжньому папері, натякаючи на безпосередні поставки з малинської Фабрики банкнотного паперу НБУ. А устаткування та фарби — один в один як на Банкнотній фабриці Банкнотно-монетного двору НБУ. Нібито репліки на 99,9 відсотка повторюють справжні гроші: водяні знаки, металографія, мікродрук, кіп-ефект, магнітні елементи, шрифт брайля тощо. Тому, мовляв, і термінали, і касири, та навіть банки приймають фальшивки без заперечень. Ролики з рекламою цих же фальшивомонетників, розміщені також в YouTube.

Придбати майже за чверть номіналу можна 1000-гривневі банкноти, 500-гривневі нового зразка, а також 200-гривневі банкноти старого й нового зразка. З нового року в продажу стодоларові фальшивки нового зразка — за пів номіналу.

850 гривень — стільки вартує пакет в 3000 гривень-реплік. Більші суми обійдуться дорожче (2000 за 7000, 4000 за 14000 тощо) — але бонусом до них пропонується банківська картка, за допомогою якої можна «відмити» фальшивки. Можна замовити доставку поштою чи курʼєром (з передоплатою). Щоправда, курʼєри діють тільки у 2−3 десятках великих міст України і не передають з рук в руки, а роблять закладку (як наркотики) і передають координати та фото закладки клієнту. Можна також замовляти «гроші» післяплатою — поштою.

«Бізнесмени» звертають увагу потенційних покупців, що це — нелегальний бізнес. Але: «В нашій державі кожен — потенційний фальшивомонетник. Не страшно розплатитись фальшивим папірцем чи потрапити з ним до поліції: хтозна, як той папірець до вас потрапив. І не факт, що у вашому гаманці зараз — не наші репліки».

Також продавці гривень консультують, як правильно збувати підробки. Не будем вдаватись у подробиці, але найпростіший варіант: через термінал поповнити картку, якою вони вас забезпечать, а потім зняти гроші в банкоматах чи купити на них криптовалюту.

Фальшивомонетники хваляться, що друкують так багато «грошей», що відмивати їх в одному регіоні вже стало небезпечним. Тому розширюють бізнес, «щоб купюри рівномірно наповнювали країну» і діляться доходами з українцями: продають їм репліки недорого, але масово. «Копієчка до копієчки».

Типографії, що продукують якісні підробки грошей, в Україні діють не вперше. Та й про те, як шахраї та фальшивомонетники «обманюють» банкомати та термінали, «ФАКТИ» писали вже не раз. Але чи справді цей Telegram-канал торгує фальшивками, чи просто «розводить лохів», які переказують йому гроші й нічого не отримують?

У Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції «ФАКТАМ» розказали, що подібних каналів та спільнот у інтернеті немало. Але далеко не всі вони — справжні фальшивомонетники. Більшість організаторів таких каналів — звичайні шахраї, що виманюють гроші, і ніяких фальшивих гривень у них немає. Вони розраховують на те, що обдурені ними громадяни скаржитись не стануть через те, що й самі хотіли заробити злочинним шляхом.

Справді, за кілька хвилин пошуку в інтернеті можна знайти пропозиції фальшивих гривень на малинському папері, доларів, євро. Навіть гугл-реклама їх тиражує. І це — не тільки дешеві й легальні репліки з написом «сувенір». Вартість підробок: від чверті до половини номіналу. Велика частина цих пропозицій, за інформацією джерела «ФАКТІВ», — дійсно від фальшивомонетників. Причому якість реплік — на високому рівні, звичайна людина навряд чи помітить різницю зі справжніми грошима. Друкують їх як в Україні, так і за кордоном — у Придністровʼї, Чечні. Також — на окупованих територіях.

Деякі підробки виконані на такому високому рівні, щозвичайна людина навряд чи помітить різницю зі справжніми грошима

Ще рік тому розповсюдження фальшивок йшло досить таємно, хоча оголошення про продаж реплік часто траплялись на спеціалізованих сайтах. Продавали підробки за криптовалюту, яку неможливо відстежити. Але вже більше пів року як фальшивомонетники освоїли Telegram, соцмережі та діють відкрито. Плату за фальшивки вже отримують через відомі платіжні системи. І не тільки передплатою, але й післяплатою — при пересилці поштовими компаніями.

Канали та спільноти фальшивомонетників за проханнями правоохоронців видаляються, фальшивомонетники та курʼєри затримуються. Так, у грудні минулого року в Київській області затримали групу, у якої до розповсюдження було заплановано підробок іноземної валюти та гривень майже на мільйон доларів за номіналом. У лютому цього року на Київщині затримали «друкарів», що розповсюджували долари, які навіть детектори грошей сприймали як справжні. На початку червня в Києві затримали фальшувальників, що виготовляли та збували через Telegram-канал «майже справжні» гривні, долари та євро. А півмісяця тому друкарню високоякісних доларів «накрили» на Сумщині. Але організатори нелегального бізнесу постійно відкривають нові канали та вербують нових курʼєрів і «друкарів».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», шахрайка ошукала безліч працівників магазинів у Києві та райцентрах області. Як працівник енергетичної компанії вона обходила магазини й аптеки з попередженням: от-от в мережі буде стрибок напруги до 40 тисяч вольтів, тому присутнім потрібно скласти прикраси, мобільні телефони та інші цінності, що містять метал, до чорного пакета. Дивно, але їй вірили. Аферистка ж забирала пакет і зникала.

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