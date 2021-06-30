У Харкові стріляли в 31-річного чоловіка: перші подробиці

У середу, 30 червня, в Харкові, де кілька днів тому підліток впав з канатної дороги, відбувся напад на молодого чоловіка. Інцидент трапився на Салтівці на вулиці Родниковій, повідомили у поліції.

Невідомий зробив кілька пострілів з невстановленої зброї в чоловіка, поранивши його в область шиї.

Постраждалого доставили у Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги.

У місті введено в дію поліцейську операцію «Сирена».

Telegram-канал «Труха Харьков» повідомляє, що підстрелили замдиректора охоронної агенції «Корпус» Артема Мошенського (на фото праворуч).

Нападник вистрілив у шию біля машини потерпілого. На Родниковій 9а, де сталася надзвичайна подія, працює патрульна поліція та слідчі.

Нагадаємо, два тижні тому у місті Олешки Херсонської області чоловік розстріляв цілу компанію. Поранення отримали три людини у віці від 30 до 65 років. Один з них стік кров'ю та помер. Двоє інших госпіталізовані.

Фото: https://ua.depositphotos.com, https://t.me/truexanews/

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