Дочаркувалися: жінка нанесла 30 ударів ножем сестрі

Невдовзі після того, як 36-річного мешканця Дніпропетровщини викрили на тому, що він до смерті забив свою матір і травмував її співмешканця, на Кіровоградщині завершили досудове розслідування справи про вбивство жінкою своєї сестри.

Як повідомляють у Кіровоградській обласній прокуратурі, у березні цього року мешканка села Кальниболота Голованівського району зарізала рідну сестру і ледь не вбила знайому — таким був підсумок застілля.

«За версією слідства, між сестрами, які розпивали спиртні напої, виникла сварка, в ході якої обвинувачена схопила ножа та завдала потерпілій не менше, ніж 30 ударів по тілу. В результаті отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці події. Після скоєного обвинувачена не заспокоїлася і напала на знайому. Однак, вбити її завадив випадковий перехожий, який почув крики про допомогу і викликав співробітників поліції», — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваної кваліфіковані як умисне вбивство і незакінчений замах на вбивство. Обвинувальний акт направили до суду. За скоєне їй загрожує від 7 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі.

Раніше у Києві затримали підлітка, який зарізав батьків з братом і жив у квартирі з їхніми тілами кілька днів.

Фото з Pixabay.

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