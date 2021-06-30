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Події

З7-річний гірник загинув в шахті на Донеччині

14:41 30 червня 2021
шахта

У вівторок, 29 червня, на шахті «Алмазна» ДП «Добропіллявугілля» загинув гірник, повідомили у прокуратурі Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 16:00 під час виконання підземних робіт з переміщення кінцевої станції конвеєра з місця зірвалася лебідка та вдарила по голові 37-річного робітника.

Від отриманої відкритої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці.

Поліція і прокуратура проводять розслідування, встановлюють всі обставини та опитують свідків події.

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