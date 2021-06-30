Зламавши електронну пошту киянки, шахраї отримали на її ім'я кредит: подробиці шокуючою історії

А ви впевнені, що не є «щасливим» власником кредиту, якого насправді не отримували? Якщо не впевнені, то перевірте свою електронну пошту. Не важливо, користуєтеся ви своєю поштовою скринькою в Інтернеті чи давно забули про неї. Настійно раджу: перевірте, чи не зламав хтось ваш пароль, чи не замінив запитання для перевірки, що необхідне для його відновлення. Це може бути дуже важливо. Адже сьогодні шахраї можуть отримати ваші особисті дані навіть з давно забутого вами ящика електронної пошти. І навіть якщо ви ці дані там не залишали. Киянка Людмила (прізвище не вказуємо на її прохання) стала жертвою шахраїв саме у такій ситуації. Одного разу вона дізналася, що хтось зламав її електронну пошту, якою вона не користувалася останні три роки. Протягом наступного тижня на ім'я Людмили невідомі кілька разів намагалися отримати кредит в різних банках і кредитних спілках. Десь вдалося встигнути відвести біду й попередити банківські установи, що жодних кредитів Людмила на своє ім'я не брала. Але шахраї все-таки одного разу випередили киянку та оформили кредит на її ім'я. За три місяці сума боргу, яку Людмила повинна виплатити банку, зросла у чотири рази.

«Протягом кількох діб мені кілька разів дзвонили з різних банків і просили підтвердити моє бажання отримати у них кредит»

— Мені, можливо, пощастило, що я досить швидко дізналася про те, що хтось зламав мій старий поштовий ящик, — говорить Людмила. — Він був прив'язаний до електронки, якою я користуюся зараз, і мені надійшло повідомлення, що хтось поміняв там номер телефону, прив'язаний до мого старого e-mail. Мені вдалося досить швидко відновити доступ до своєї електронної пошти. Але пригоди тільки починалися.

Мою електронку зламали цьогоріч у березні. Протягом декількох діб мені кілька разів дзвонили з різних банків і просили підтвердити моє бажання отримати у них кредит. То з одного банку мені повідомляють, що кур'єр вже у дорозі й він мені має доставити нову кредитну карту. То служба безпеки іншого банку повідомляла, що у них є моя кредитна карта, хоча таку карту в цьому банку я точно не оформляла.

Потім телефонують з одного з найбільших українських банків і говорять: «Ви тут у нас кредит замовляли. Ми вам його схвалили. Можете отримати». Я дивуюся: «Жодного кредиту не оформляла». — «Ну як же не оформляли? Ось ваша заява. Ось ваші sms-підтвердження».

Пізніше дзвінок з банку, послугами якого я користуюся: «Через три години, як ви й просили, у вас зміниться номер вашого фінансового телефону». Така ж ситуація була ще з одним банком. Ледве вдалося переконати працівників фінустанов, що я таких заявок не залишала. Ще в одному місці від мого імені хтось намагався призначити поручителів.

— Виходить, зловмисники, зламавши вашу електронну адресу, якимось чином отримали доступ до ваших особистих даних? Коли ви реєстрували свій e-mail, ви вказали справжні ім'я, прізвище, адресу?

— Ні. Жодної особистої інформації у цій поштовій скриньці у мене не було. Ну, хіба що в якості логіна я використовувала свій номер телефону. Можливо, вони якось за цим номером вирахували мої дані. Але не розумію, яким чином!

До речі, є одна важлива деталь. У декількох банках, де на мене хтось хотів взяти кредит, сказали, що зловмисники використовували мої дані з програми «Дія»…

— І там зламали?

— Ні. Справа в тому, що в «Дії» я взагалі не зареєстрована. У мене навіть паспорт ще на той момент був старий — книжечкою, а не ID. Не маю зеленого поняття, яким чином мої дані могли опинитися у цьому додатку.

— Яку суму кредиту на вас все-таки встигли оформити?

— Кредит взяли у березні, але про існування уявного боргу я дізналася понад місяць потому, коли мені подзвонили з фінансової установи та м'яко поцікавилися, чи не збираюся я повертати гроші. Я, звісно, була здивована, адже жодних грошей ні від кого не отримувала. У відповідь мені сказали, що за цей час я не тільки встигла взяти кредит, але навіть частково погасила його та отримала нову позику. На той момент, у березні, сума кредиту становила 2 700 гривень. Сьогодні, через три місяці, з мене вимагають повернути у чотири рази більше — майже 12 тисяч. А що буде ще за три місяці? Я чула, що трапляється, коли через невеликі банківські борги забирають квартири. Пеня-то росте з геометричною прогресією.

— Що ви збираєтесь робити? Будете виплачувати?

— Як я можу виплачувати борг, якщо у мене немає боргу? Коли мені телефонували з цієї фінансової установи, я сказала: «Подавайте до суду. Ми у вас нічого не брали». «У нас немає такої практики — подавати до суду, — відповіли вони. — Але якщо найближчим часом не почнете віддавати борг, ми його продамо колекторам».

Телефонують кожен день по два рази, вимагають повернути неіснуючу заборгованість. Дзвонять чоловікові, батькам, знайомим. Поки що розмовляють більш-менш ввічливо. Правда, одного разу, коли я спробувала пояснити співробітнику банківської установи, що не маю відношення до боргів, він грубо відповів: «Не треба було роздавати кому попало свої особисті дані. Тепер будете платити».

Неіснуючий борг киянки можуть передати колекторам (фото ua.depositphotos.com)

— Ви зверталися до поліції?

— Так, щойно дізналася, що зламана моя електронна пошта. Але кримінальне провадження відкрили лише наприкінці квітня, коли я несподівано з'ясувала, що на моє ім'я взяли кредит. Слідство веде управління кіберполіції Дніпровського району.

— Скажіть, а ось ця фінансова установа, де на ваше ім'я встигли взяти кредит, — це банк?

— Ні. Це установа з надання онлайн-кредитів. Вони не видають кредити особисто, а перераховують гроші на карту. Я дізнавалася, що задля ідентифікації клієнта їм достатньо надіслати свою фотографію з розкритим паспортом у руці.

— Ідентифікація, скажімо прямо, так собі. Люди дуже часто виглядають не так, як на фотографії у паспорті. Але ось сам паспорт… Яким чином ваш головний документ (або його копія) міг опинитися у руках зловмисників?

— Ось і я запитую себе про це…

«Вісімдесят відсотків громадян зазвичай взагалі не повертають онлайн-кредити»

Насправді з фінансовими установами, що видають онлайн-кредити, можна боротися. Якщо, звичайно, ви не оформляли кредит, а це зробив хтось інший на ваше ім'я. Кілька років тому «ФАКТИ» вже розповідали про схожу ситуацію, і тоді її прокоментував адвокат Дмитро Головко, який надає юридичну підтримку жертвам колекторів. Виявляється, 80% громадян не віддають кредити таким установам. Але онлайн-фінансисти у програші не залишаються.

Адвокат Дмитро Головко розповів «ФАКТАМ», що робити, якщо ваш борг з установи, що надає онлайн-кредити, передано колекторам і вони починають телефонувати вам з погрозами кілька разів на день. Виявляється, найпростіше у подібній ситуації… просто ігнорувати ці дзвінки.

— Така форма вибивання боргів розрахована на малограмотних з юридичної точки зору громадян, — пояснює Дмитро Головко. — Їм загрожують відкриттям кримінального провадження. Багато хто боїться, коли їм по сто разів на день дзвонять і кажуть: «Ваш борг залишиться вашим дітям, а ви будете сидіти у тюрмі». Але від того, що вас посадять, колектори не отримають жодної вигоди.

Щоб ви зрозуміли, як реагувати на телефонних колекторів, я розповім про принцип їхньої роботи. Офіс являє собою великий call-центр. В одному залі знаходяться до тридцяти співробітників. У комп'ютерну програму забиті всі номери телефонів боржників, а також їхніх друзів і родичів. Програма по черзі набирає ці номери. Та щойно хтось бере трубку, у телефонного колектора на екрані комп'ютера з'являється вся інформація про боржника: хто отримав кредит, в якому банку, сума боргу. Далі колектор, в залежності від ситуації, починає говорити завчені фрази.

— Тож в деяких випадках боржники можуть не виплачувати борги по кредитах і їм за це нічого не буде? Ну, крім психологічного тиску…

— Саме так. Деякі кредитні установи свідомо йдуть на такі ризики, знаючи відсоток громадян, які ніколи не віддадуть борги по кредитах. Тому вони закладають можливі втрати у відсотки, які повинні платити сумлінні громадяни. Є кредитні установи, де ви берете, скажімо, 10 тисяч гривень, а через пару місяців маєте віддати 15 тисяч. Переважно так буває, якщо брати кредит в онлайн-банках. З ними взагалі цікава ситуація. Бачили по телевізору рекламу онлайн-кредитів? Зазвичай у таких роликах бере участь відомий шоу-мен. Це потужна установа з великим оборотом. Але вони знають, що 80 відсотків громадян не будуть віддавати їм борги.

— Овва! Вони готові працювати собі у збиток?

— Ніхто у збиток не став би працювати. Розповім трохи про онлайн-кредити. Вам нікуди не потрібно їхати. Ви оформляєте кредит, не відходячи від комп'ютера, відправивши свої дані — копію паспорта та ідентифікаційний код. Гроші отримуєте на картку. Якщо ви не повертаєте борги, представники онлайн-банку не можуть звернутися до суду, тому що їхня діяльність не врегульована законом. Крім того, боржник завжди може заявити: я не брав кредит, можливо, мої дані хтось вкрав. Усе. Правда, з тих 80 відсотків, які спочатку не мали наміру повертати борги по кредитах, 40 відсотків все-таки це роблять. Під психологічним тиском тих же колекторів. Багаторазові дзвінки і погрози витримує не кожен.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Хмельницькій області на ім'я 47-річного чоловіка, у якого напередодні вкрали паспорт, шахраї взяли кредит на суму 70 тисяч гривень. Після того як суд першої інстанції виніс рішення не на його користь, у чоловіка не витримало серце і він помер.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

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