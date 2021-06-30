Друга за тиждень буря накрила Львів: транспорт не працює, жителів просять не виходити з будинків
У середу, 30 червня, на Львів знову обрушилася потужна буря, в результаті через відсутність струму тимчасово не працює громадський електротранспорт. Про це повідомляє сайт міської ради.
У кожному районі міста створено оперативні бригади. Засідає штаб оперативного реагування з ліквідації наслідків негоди.
У мерії повідомили, що впали дерева на вулицях Дудаєва та Сахарова, а на вулиці Федорова стався обвал частини фасаду. У деяких районах Львова тимчасово відсутня електрика. Жителів просять не виходити з будинків.
Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз на червень — в цьому місяці на різні регіони України також обрушаться потужні дощі і грози. Але на всій території буде і тиждень дійсно аномальної спеки .
Заголовне фото: Львівська міськрада, інші — Варта548
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