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Події

Друга за тиждень буря накрила Львів: транспорт не працює, жителів просять не виходити з будинків

21:49 30 червня 2021
Буря

У середу, 30 червня, на Львів знову обрушилася потужна буря, в результаті через відсутність струму тимчасово не працює громадський електротранспорт. Про це повідомляє сайт міської ради.

У кожному районі міста створено оперативні бригади. Засідає штаб оперативного реагування з ліквідації наслідків негоди.

У мерії повідомили, що впали дерева на вулицях Дудаєва та Сахарова, а на вулиці Федорова стався обвал частини фасаду. У деяких районах Львова тимчасово відсутня електрика. Жителів просять не виходити з будинків.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз на червень — в цьому місяці на різні регіони України також обрушаться потужні дощі і грози. Але на всій території буде і тиждень дійсно аномальної спеки .

Заголовне фото: Львівська міськрада, інші — Варта

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