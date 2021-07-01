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Потрійне згвалтування: одесит систематично ґвалтував дружину та двох дочок, і піде під суд

15:49 1 липня 2021
насильство

В Одесі, де небайдужі громадяни врятували дівчинку з ДЦП від чоловіка, який намагався затягнути її у парк, на лаву підсудних сяде чоловік, який протягом п'яти років бив та ґвалтував дружину і двох дочок, одна з яких у той час була неповнолітньою.

Як повідомляють в Одеській обласній прокуратурі, справу 48-річного одесита, підозрюваного за низкою статей, у тому числі і про погрозу вбивством, направлено до суду.

«Слідством встановлено, що протягом 2015−2021 років чоловік ґвалтував і бив свою дружину і їхніх спільних дочок, однією з яких у той час було 14 років, а інший 17 років, погрожуючи їм вбивством. Погрози вбивством постраждалі сприйняли реально, оскільки чоловік вже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку зловмисник забив до смерті», — йдеться у повідомленні.

Обвинувачений перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше у Кривому Розі школярку на випускному вечорі згвалтував вчитель хореографії, який завів нетверезу дівчину в гримерку і закрив двері на ключ.

Фото з Pixabay.

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