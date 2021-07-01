У Дніпропетровській області чоловік зарізав жінку і викинув її тіло у колодязь

У Дніпропетровській області застілля, як раніше і у Кіровоградській, де жінка зарізала свою сестру, закінчилося трагедією — загинула мешканка Кам'янського району.

Як повідомляють у ГУНП в Дніпропетровській області, у поліцію звернувся 53-річний житель одного з селищ Кам'янського району, який повідомив про те, що у колодязі виявив втопленою свою співмешканку.

Тіло 51-річної жінки знайшли у колодязі з водою на глибині близько 20 метрів. Коли рятувальники підняли її нагору, то побачили на грудях жінки ножове поранення. Невдовзі був затриманий і підозрюваний у вбивстві.

«Як з'ясувалося, під час вживання алкогольних напоїв між господарем домоволодіння і його гостем — 28-річним місцевим жителем — виник конфлікт. Зловмисник кілька разів ударив господаря будинку кулаком в область голови, від чого чоловік впав і втратив свідомість. Після цього гість взяв кухонний ніж і вдарив ним у груди потерпілу. Від отриманих травм жінка померла на місці. Щоб приховати злочин, чоловік кинув її тіло у колодязь», — повідомили в поліції.

Відомо, що тіло жінки знайшли 30 червня — через десять днів після вбивства.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, що восени минулого року чоловік, ледь не вбив дітей, отримав 11 років в'язниці. Житель Черкаської області посварився з 10-річною пасербицею і кілька разів ударив її ножем. Після цього він схопив свого трирічного сина і кинув його у вузький колодязь-свердловину, всього 40 сантиметрів у діаметрі. Малюк падав на 25-метрову глибину вниз ногами, йому вдалося зачепитися за виступаючу дошку — так хлопчик провисів приблизно півтори години, перебуваючи по пояс у холодній воді.

Фото ГУНП у Дніпропетровській області.

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