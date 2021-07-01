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Гойдалки-вбивці: в Запорізькій області загинув підліток, впавши з атракціону

17:02 1 липня 2021
Гойдалки-вбивці: в Запорізькій області загинув підліток, впавши з атракціону

У парку відпочинку селища Приазовське (Мелітопольський район) сталася чергова «курортна трагедія» — 14-річний хлопчик загинув, вилетівши з гойдалок на атракціоні «Човник».

Як стало відомо РІА Мелітополь, травми виявилися не сумісними з життям і підліток помер по дорозі в лікарню.

Поховали хлопчика 31 червня.

У мережі з'явилися фото злощасних гойдалок.

Нагадаємо, що недавно в Краматорську сталася надзвичайна подія в парку «Ювілейний», де на атракціоні «Голка» гондола з людьми піднялася високо в небо, а потім врізалася в східці на землі. А на атракціоні під Миколаєвом чотири людини травмувалися, коли там раптово відкрилися кріплення безпеки.

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