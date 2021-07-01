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Події

Прихистив на свою голову: в Одесі квартирант-іноземець зарізав господаря квартири

20:40 1 липня 2021
оперативне фото

В Одесі 50-річний квартирант-іноземець посварився з 44-річним господарем житла і зарізав його, після чого переховувався у дворі школи. Про це повідомляє Одеське районне управління поліції № 1.

Затриманий прибув в Одесу на заробітки. Він посварився з господарем квартири, яку орендував, і в ході суперечки вдарив орендодавця ножем в груди. Від поранення жертва померла на місці.

Причиною конфлікту чоловіків в поліції назвали побутове непорозуміння.

А в Кіровоградській області жінка зарізала рідну сестру і ледь не вбила знайому — гостю застілля. За версією слідства, між сестрами, які розпивали спиртні напої, виникла сварка, в ході якої обвинувачена схопила ніж і завдала потерпілій не менше 30 (!) Ударів.

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