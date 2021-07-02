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Події

Смертельна ДТП під Одесою: на пішохідному переході на смерть збито жінку й дитину

7:31 2 липня 2021
ДТП

У четвер, 1 липня, на трасі міжнародного значення Одеса-Рені сталася жахлива ДТП, в якій загинули жінка і дитина.

Недалеко від села Старокозаче Білгород-Дністровського району Nissan збив трьох людей. За словами свідків аварії, це сталося на пішохідному переході.

«Жінка і дитина загинули на місті, ще одна постраждала госпіталізована», — додали свідки.

Цю інформацію підтвердили у поліції, уточнивши, що за кермом Nissan перебував 33-річний водій, й дійсно, загинули хлопчик та жінка.

«На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини події та особистості потерпілих. Вирішується питання про правову кваліфікацію», — сказали у поліції.

Пізніше стало відомо, що кримінальне провадження відкрито з попередньою кваліфікацією «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть кількох людей».

Не виключено, що у ході більш ретельного розслідування кваліфікація може бути змінена.

Нагадаємо, два тижні тому смертельна аварія трапилася у самій Одесі — автомобіль BMW врізався в електроопору. Загинули водій і пасажир.

Тиждень тому в Дніпропетровській області зіткнулися автомобіль ВАЗ та мікроавтобус Mercedes Sprinter. В результаті аварії загинули дві людини, ще вісім отримали травми.

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