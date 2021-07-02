Постраждали двоє дітей: у Харкові у ДТП потрапив син нардепа-мільйонера

У четвер, 1 липня, у Харкові на проспекті Науки зіткнулися позашляховики BMW та Range Rover. В результаті аварії постраждали двоє дітей. Обидві машини отримали значні пошкодження, передає «Харків LIVE».

За кермом Range Rover був син мільйонера й народного депутата від «Опозиційної платформи — За життя» Олександра Фельдмана Олександр Фельдман-молодший.

Син нардепа уточнив, що одного з його дітей разом з нянею направили до лікарні. Сам він пошкодив плече й отримав синяк під час аварії.

За словами сина мільйонера, він був тверезий та не винний у ДТП, а також додав, що відправився разом з поліцією на огляд.

Раніше у соціальних мережах з'явилася інформація, що чоловік нібито був у стані сп'яніння.

Батько Олександра Фельдмана — Олександр Борисович Фельдман — 5 разів обирався народним депутатом. У 2019 був обраний по мажоритарному округу у Харківській області від партії «Наш край». Зараз він входить до фракції «Опозиційної платформи — За життя».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смертельне ДТП на трасі Одеса-Рені, де на пішохідному переході збили жінку та хлопчика.

Фото Telegram-каналу «Харьков.live»

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