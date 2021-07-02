В Одеській області батько і 9-річна дитина впали у колодязь зі сміттям та загинули

Якщо у Дніпрі хлопчик, який впав у відкритий каналізаційний колодязь, залишився живим, то в Одеській області схожий інцидент закінчився трагедією — загинули батько з сином.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, про те, що трапилося у селі Козацькому Білгород-Дністровського району рятувальникам повідомили ввечері у четвер, 1 липня. У цьому населеному пункті чоловік і дитина впали у колодязь зі сміттям.

«Рятувальники дістали з 10-метрового колодязя з триметровим шаром сміття чоловіка (1972 р.н.) і його сина (2012 р.н.) без ознак життя. Обставини того, що сталося і причини смерті встановлюються», — відзначили у надзвичайній службі.

Раніше на Дніпропетровщині у колодязі з водою знайшли тіло 51-річної жінки. Коли її тіло дістали, то з'ясували, що жінку було вбито. На тілі загиблої виявили ножове поранення.

Фото головного управління ДСНС в Одеській області.

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