27.19 / 27.41 32.15 / 32.53
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

В Одеській області батько і 9-річна дитина впали у колодязь зі сміттям та загинули

10:39 2 липня 2021
Криниця

Якщо у Дніпрі хлопчик, який впав у відкритий каналізаційний колодязь, залишився живим, то в Одеській області схожий інцидент закінчився трагедією — загинули батько з сином.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, про те, що трапилося у селі Козацькому Білгород-Дністровського району рятувальникам повідомили ввечері у четвер, 1 липня. У цьому населеному пункті чоловік і дитина впали у колодязь зі сміттям.

«Рятувальники дістали з 10-метрового колодязя з триметровим шаром сміття чоловіка (1972 р.н.) і його сина (2012 р.н.) без ознак життя. Обставини того, що сталося і причини смерті встановлюються», — відзначили у надзвичайній службі.

Раніше на Дніпропетровщині у колодязі з водою знайшли тіло 51-річної жінки. Коли її тіло дістали, то з'ясували, що жінку було вбито. На тілі загиблої виявили ножове поранення.

Фото головного управління ДСНС в Одеській області.

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Каменських

«Красуні-милашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Леся Никитюк

«Коли весілля?»: Леся Никитюк сказала «так» екс-холостяку Заливако

Пугачова

Порвала рот та око: хатня працівниця Пугачової розповіла про її бійку з цілителькою Джуною

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.