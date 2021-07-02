Вистрілив з револьвера 9 разів, поранивши трьох чоловік: у Харкові чоловік влаштував «криваві розбірки» з кривдниками

У Харкові, де два дні тому стався напад на молодого чоловіка, судитимуть 33-річного харків'янина, який поранив трьох людей. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Інцидент стався 25 червня цього року на території Київського району. Чоловік разом зі своєю дівчиною знаходився на вулиці Шевченка. Там у нього виник конфлікт з трьома незнайомцями. Чоловік погрожував незнайомим людям розправою.

Пізніше дівчина, яка була з чоловіком, пішла, а він поїхав до себе додому, взяв револьвер, повернувся на вулицю Шевченка й відкрив стрілянину по своїх кривдниках.

Харків'янин зробив 9 пострілів й поранив 3 чоловіків. Їх з різними пораненнями забрала швидка.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу чоловіку, що стріляв. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, два тижні тому в місті Олешки Херсонській області чоловік розстріляв цілу компанію. Поранення отримали три людини у віці від 30 до 65 років. Один з них стік кров'ю і помер. Двоє інших госпіталізовані.

фото https://khar.gp.gov.ua/

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