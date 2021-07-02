Був за кермом і віз п'яних дорослих: 11-річний хлопчик загинув у ДТП під Львовом

Якщо у ДТП під Києвом загинув 12-річний син водія, який не впорався з керуванням, то у Львівській області ситуація була кардинально протилежною — у смертельній дорожньо-транспортній пригоді загинув 11-річний школяр, який на машині віз нетверезого батька і з'їхав у кювет.

«ДТП сталася близько опівночі 1 червня у селі Рясне-Руське Львівської району. 11-річний житель Львову не впорався з керуванням автомобілем „БМВ“, через що машина з'їхала з проїжджої частини у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події», — повідомили у ГУНП в Львівській області.

Поліцейські з'ясували, що сісти за кермо автівки хлопчикові дозволив його батько — 35-річний місцевий житель. Крім батька з сином у салоні авто був і власник «БМВ» — 28-річний мешканець цього ж села. Дорослі були нетверезі, їх шпиталізували із травмами.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження, кваліфікація — ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Нагадаємо, що у Запорізькій області нещодавно відбулася смертельна ДТП — ВАЗ 2105 врізався у причіп вантажівки DAF, яка виїхала на праве узбіччя та застрягла у пухкому грунті. Від удару легковик перетворився на купу металу, а 21-річний пасажир помер у лікарні.

Фото ГУНП у Львівській області.

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