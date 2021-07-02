Жорстоке вбивство дитини під Дніпром: Ібрагім виявився не єдиною жертвою у місті

Правоохоронці продовжують розслідувати страшне вбивство 8-річного Ібрагіма Огли, тіло якого знайшли в одному з каналізаційних колекторів міста Покровськ на Дніпропетровщині. Як з'ясувалося, 8 років тому у тому місці, де виявили Ібрагіма, знайшли зарізаним рідного брата Зіни — мами хлопчика, повідомляє ТСН.

Ще одне муміфіковане тіло зі зв'язаними руками і ногами виявили там же близько півтора року тому.

Злочин стався у покинутому магазині, біля якого й знаходиться каналізаційний колектор. Місце дуже глухе, там навіть собак вигулюють рідко.

Місцеві жителі розповіли, що брата Зіни, ймовірно, вбили у районі дев'ятиповерхового будинку недалеко від цього магазину. Йому тоді було 23 роки. Труп лежав на балконі три дні. Потім його скинули в каналізаційний колодязь. Знайшли його, коли почали перевіряти колектори. Артема нібито вбили ровесники. Їх знайшли й засудили за вбивство та знущання з трупа.

За словами місцевих, півтора року тому у цьому ж районі знайшли ще один труп — пов'язану по руках і ногах жінку, на вигляд якій було близько 45−60 років. Вона нібито раніше любила випивати з сім'єю хлопчика. Її теж виявили випадково.

Про те, які у родині хлопчика були взаємини, розповідають по-різному, але визнають, що Зіна запальна й скандальна жінка, могла і підіймати руку на сина.

Ібрагім був з особливими освітніми потребами та навчався за програмою спецшколи. Заняття він відвідував, уроки не зривав. Тому питань до батьків у педагогів не виникало.

Батька дитини ніхто не бачив. Зіна живе зі співмешканцем — таким собі Павлом. У день зникнення Ібрагіма, за словами сусідів, жінка нібито випивала з двома іншими чоловіками. Потім вона залишилася з одним з них. А дитину повів чоловік, якого згодом затримали.

Про зникнення хлопчика Зіна повідомила у поліцію тільки через два дні. Через чотири тіло Ібрагіма знайшли кінологи. Паралельно з правоохоронцями шукати Ібрагіма стали волонтери та знайомі родини. Чому мати так пізно звернулася до поліції, жінка не уточнює.

У прокуратурі Дніпропетровської області повідомили, що 33-річний підозрюваний у скоєнні злочину раніше до кримінальної відповідальності не притягався.

«Місцевий житель зі своєю знайомою розпивав спиртні напої. Між ними відбулася сварка, у результаті якої чоловік вирішив помститися жінці. Він заманив хлопчика у покинутий будинок і задушив. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 („Умисне вбивство“) КК України. Підозрюваний перебуває під вартою», — цитує ресурс слова прессекретарки прокуратури у Дніпропетровській області Олександри Сараєвої.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік до смерті забив металевою лозиною свою тітку.

фото Нацполіціі

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