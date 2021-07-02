«Розумієте, ви мертвий»: райсуд визнав чоловіка померлим за заявою його дружини

В Україні далеко не поодинокі випадки, коли живих людей з тих чи інших причин, наприклад, пов'язаних з махінаціями з нерухомістю, визнають померлими, дізнавшись про що «покійники» дуже дивуються. Схожа історія трапилася нещодавно і з полтавчанином Анатолієм Маковським, який випадково дізнався, що його немає в живих вже 10 років…

Як повідомляє «Суспільне. Полтава», 45-річний чоловік, який нещодавно звільнився з ув'язнення, звернувся у податкову, щоб відновити документи. А йому заявили, що ще у 2010 році Шишацький райсуд визнав чоловіка померлим. Відповідну заяву подавала його дружина, з якою вони не бачилися протягом трьох років — з 2007 року.

Чоловік визнає, що порвав відносини з дружиною, із загальними знайомими, але з Полтави не виїжджав. «Мені дзвонять, кажуть: так і так, розумієте, ви мертві. Я кажу: в якому сенсі? Так ми послали на Київ запит, видали, що Шишацький суд мене у 2010 році поховав. Я в шоці», — сказав Анатолій Маковський в інтерв'ю журналістам.

Виявилося, що визнати чоловіка мертвим суд просила його дружина, оскільки довгий час не знала де він і що з ним, а самій їй утримувати сина було складно. Жінка хотіла оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

«Я жив тут всі три роки. Я тут виріс, тут народився. Я не зобов'язаний сидіти у цьому селі. На якій підставі? Якби я був оголошений у розшук як зниклий безвісти, але нічого такого. Три роки вони просто так просиділи, думають: так, судимий, може десь сидить, а може вбили», — говорить чоловік і нарікає на людей, які ухвалювали рішення про його «смерть», заявляючи про халатне ставлення до справи…

Раніше «ФАКТИ» розповідали практично детективну історію про афериста, який за три мільйони євро придбав замок XII століття Шато-де-Ла-Рошпот в Бургундії, будучи визнаним в Україні померлим. Одесит «помер» в той час, коли його якраз судили за шахрайство в особливо великих розмірах (понад 340 тисяч доларів США). Після чого, вже будучи «мертвим», підприємливий чоловік провернув ще одну аферу — на 12 мільйонів євро. У той час він перебував у Франції, де придбав вінтажний Rolls Royce Phantom, три картини Сальвадора Далі, а потім і феодальний замок з 30 кімнатами.

А пенсіонеру з Вінницької області довелося через суд доводити, що він живий — його «похроніл» син від першого шлюбу, який зазіхнув на земельну ділянку чоловіки.

Фото — скріншот.

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