Помер на місці: під Житомиром потяг Одеса — Київ розчавив 15-річного хлопця

Невдовзі після трагедії на Львівщині, де поїзд на смерть збив жінку, яка не почула його наближення через навушники, смертельна надзвичайна подія сталася у Житомирській області — під колесами загинув 15-річний підліток.

Як повідомляють у ГУНП в Житомирській області, трагедія трапилася 1 липня біля залізничної станції Попільня — школяра, який переходив колію, збив потяг Одеса — Київ, що прямував до столиці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

У поліції в черговий раз закликали громадян суворо дотримуватися правил безпеки на залізниці: переходити колії лише у встановлених місцях, а на станціях, де немає мостів, — спеціальними настилами, біля яких встановлені вказівники «Перехід через колії».

Раніше повідомлялося про загибель в Києві чоловіка, який потрапив під колеса поїзда в районі станції Святошин.

Фото ua.depositphotos.com

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