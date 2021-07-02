Співробітник одного з КБ «Укроборонпрому» брав участь у будівництві катерів для ФСБ

В СБУ, де раніше виявили мережу інтернет-ботів, які працювали в інтересах Росії, викрили схему залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України для роботи на об'єктах російського оборонно-промислового комплексу, що суперечить українському законодавству.

«Оперативники СБУ встановили, що українські фахівці суднобудівної галузі залучалися до робіт у рамках замовлень Міністерства оборони та прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ», — відзначили в українській спецслужбі і додали, що до схеми залучили колишнього працівника одного з конструкторських бюро, яке наразі входить до ДК «Укроборонпром».

«Маючи спеціальну професійну підготовку як інженер-технолог, він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва і надавав технічну допомогу) протидиверсійного катеру для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ», — йдеться у повідомленні.

Жителю Херсонській області повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Матеріали направлені на розгляд суду.

Раніше у Службі безпеки повідомляли про ліквідацію мережі call-центрів у Кропивницького і Кривому Розі, які працювали на російські комерційні структури, у тому числі й на подсанкційну компанію «Яндекс».

А на Житомирщині затримали агента ФСБ РФ — місцевого жителя, який збирав для ворожої спецслужби розвідувальні дані про військові частини регіону.

Фото СБУ.

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