На 16 мільйонів: силовики заблокували вантаж «контрабандиста зі списку РНБО»

СБУ викрила схему контрабанди в Україну брендового одягу та косметичних товарів з країн Євросоюзу на 16 мільйонів гривень, організатором якої був фігурант списку санкцій РНБО Володимир Дідух (кличка «Вова Морда»).

Як повідомив прес-центр силовиків, йшов контрабандний канал через Галицьку митницю Державної митної служби, а в «схему» ділки залучили інспектора митного поста «Яворів» Галицької митниці, який і вніс в систему митного оформлення неправдиві відомості про товар, зареєструвавши дорогий брендовий одяг і косметику як «настінну плитку».



«Схему» припинили вже під час митного оформлення вантажу.

Зараз інспектору митниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу і відсторонення посадової особи. В рамках кримінального провадження проводяться обшуки за місцем проживання фігурантів.

Тим часом джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що сам Дідух перебуває в Україні і кордон не перетинав.

Нагадаємо, що 2 квітня на засіданні Ради національної безпеки і оборони ввели санкції проти топ-десятки українських контрабандистів. У списку санкцій потрапили «король контрабанди» Вадим Альперін, львівський кримінальний авторитет Володимир Дідух та інші.

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter