У Чорному морі українське судно подало сигнал лиха

У Чорному морі в українського риболовецького судна відмовив двигун. Капітан подав сигнал лиха. Про це повідомили у регіональному управлінні морської охорони Держприкордонслужби, передає «РБК-Україна».

Члени екіпажу не постраждали.

«Судно подало сигнал лиха. Зараз його катером буксирують у порт Очакова. З усіма членами екіпажу все добре», — цитує ресурс співрозмовника агентства.

Раніше російський «Інтерфакс» повідомив, що першим, хто прийняв сигнал лиха, був ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ, який мав намір вийти на допомогу. Потім сигнал отримала українська сторона і питання було знято.

Нагадаємо, у лютому у Чорному морі загорівся суховантаж Prince 4, що йшов з Миколаївського порту у Суецький канал. Пожежа виникла в одній з кают. Подолати вогонь команда не змогла. Капітан подав сигнал лиха.

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